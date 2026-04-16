Късметлия от Асеновград спечели над 1 млн. евро от тотото в играта "6 от 42"

Късметлия от Асеновград се превърна в 152-рия тото милионер на България като грабна джакпота в играта „6 от 42" на Спорт тото.

Система за съкратено записване №3 (с 10 числа) в първата област на фиша и числата 27, 19, 37, 30, 39 и 34 добавиха в банковата му сметка сумата от 1 050 506 евро.

Общият залог на асеновградчанина е на стойност от 9,90 евро и включва участие със стандартните шест числа в останалите три области на фиша, както и четири позиции в играта „Тото Джокер".

Късметът му продължава, тъй като шест „четворки" му носят още 229,20 евро и увеличават общата печалба до 1 050 735,20 евро.