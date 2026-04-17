Експериментите в ръцете на авантюристи ни струваха достатъчно скъпо

Изборите на 19 април не са решени. Колкото и да се внушава обратното.

Държавата е в хаос – заради същите тези, които днес се явяват в нов образ на спасители. Или онези, които виждате в ролята на вечни протестъри и жертви на въображаеми модели.

Хаосът е в цените на всичко в ежедневието ни, станали безконтролни през последните два месеца.

Време е стабилността да победи хаоса! Време е за ред и сигурност – това предлага ГЕРБ.

С тези думи водачът на листата на ГЕРБ-СДС за Велико Търново проф. д-р Костадин Ангелов се обръща към всички български граждани.

„Редът и стабилността не са зрелищни – не носят лайкове в ТикТок и Фейсбук. Но са нужни в реалния живот. Те са основите на една къща – има ли ги, домът е здрав, сплотен, дава сигурност. А от нея идва развитието. Така е и в държавата“, казва проф. Ангелов.

И подчертава: ГЕРБ значи работа и ясна посока - да създаваме и изграждаме заедно по-добрата България. За това са нужни не красиви думи, а опит и професионализъм на европейско ниво, доказани с години. Силата на ГЕРБ е в създаването. В работата на терен с отговорност към хората във всеки град и всяко едно село. В традициите, приемствеността и младостта.

„Битката за първото място е пред нас. Излезте всички! Мобилизирайте се! Гласувайте убедено за ГЕРБ с номер 15 на 19-и април. Вашата подкрепа решава всичко! Нека след 19 април стабилността победи хаоса. За да не губим повече време в ръцете на авантюристи. Всеки такъв експеримент ни струва скъпо“, завършва проф. Ангелов.