Доц. д-р Ася Панджерова е хабилитиран преподавател в най-големият бизнес университет в Югоизточна Европа – Университетът за национално и световно стопанство. Тя е експерт по икономика на туризма и финанси, чиято кандидатура за народен представител от 1-ви МИР – Благоевград е обвързана с основния приоритет на Коалиция „Прогресивна България": генериране на устойчив икономически растеж.

Със солиден академичен и практически опит в сферите на финансите и мениджмънта, тя представя стратегическата визия на Коалиция „Прогресивна България" за трансформиране на Югозападния регион. Нейният фокус е върху:

- Икономическа модернизация: Превръщането на Благоевград от академичен център в регионален хъб за иновации, който да привлича високотехнологични инвестиции.

- Инвестиция в човешкия капитал: Обвързване на образованието с реалните нужди на бизнеса, което е ключово условие за повишаване на БВП и доходите в региона.

- Спиране на икономическата емиграция: Създаване на условия, които стимулират младите специалисти да реализират своя потенциал в България, захранвайки местната икономика с добавена стойност.

- Експертно управление: Използване на дългогодишния си опит в сектор „Туризъм" за превръщането му в печеливш икономически отрасъл чрез по-ефективно управление на ресурсите.

Като част от листата на 1 МИР – Благоевград на „Прогресивна България", доц. Панджерова има своята ясна цел: образованието да спре да бъде разход и да се превърне в работещ инвестиционен модел, който да ускори растежа на Благоевград и цялата страна.

- Доц. Панджерова, влизате в дебата за икономическото бъдеще на страната като част от експертния капацитет на Коалиция „Прогресивна България". В програмата си залагате на „интелигентен растеж". Какво означава това извън политическите клишета?

- Означава край на икономиката на „евтината работна ръка". Досегашният модел се изчерпа. „Прогресивна България" предлага преход към икономика с висока добавена стойност. Това не става само с желания за чужди инвестиции, а с целева държавна политика в три направления: образование, иновации и дигитална трансформация. Ние не търсим просто ръст на БВП, а качество на този ръст, което да се усети от населението на страната.

- Данъчната политика винаги е най-горещата тема. Коалицията ви настоява за ревизия на сегашния модел. Означава ли това край на плоския данък?

- Ние подхождаме прагматично, а не идеологически. Плоският данък изигра своята роля в миналото, но днес той задълбочава неравенствата. Нашата рамка предвижда въвеждането на необлагаем минимум равен на минималната работна заплата. Заедно с това предлагаме умерено прогресивно облагане за много високите доходи. Целта е справедливост: тези, които печелят най-много от общата инфраструктура и пазар, да допринасят пропорционално повече за тяхната поддръжка.

- Бизнесът обикновено се плаши от думата „прогресивно". Как ще успокоите инвеститорите, че няма да „накажете" успеха?

- Успехът не се наказва, той се деблокира. В програмата на Коалиция „Прогресивна България" предвиждаме мащабни данъчни облекчения за реинвестирана печалба в технологии и „зелен" преход. Ако една фирма инвестира в роботизация или в енергийна ефективност, тя ще плаща по-ниски корпоративни данъци. Ние не искаме да напрупваме средствата на бизнеса в хазната, за да ги разпределяме непрозрачно, а да стимулираме бизнеса сам да ги инвестира в модернизация.

- Говорейки за разпределяне, каква е позицията ви за бюджетния дефицит?

- Това е фалшива дилема. Фискалната дисциплина е важна, но тя не трябва да бъде спирачка пред развитието. „Прогресивна България" ще се стреми към балансиран бюджет, но чрез разширяване на данъчната основа, а не чрез орязване на разходи. Когато изсветлим икономиката чрез пълна дигитализация на администрацията и неутрализираме корупцията в обществените поръчки, ще се освободи огромен финансов ресурс. Това е нашият „ресурс за растеж".

- Как ще решите проблема с дефицита на кадри, който буквално задушава производството?

- Като представител на академичните среди считам, че е необходима радикална обвързаност на висшето образование с пазара на труда – нещо, което е залегнало в нашата програма. Предлагаме държавно финансиране само за специалности, които бизнесът и държавата дефинират като дефицитни. Освен това, залагаме на активна политика за връщане на висококвалифицирани българи от чужбина чрез стартъп грантове и данъчни ваканции за първите две години от завръщането им.

- Планът за възстановяване и устойчивост (ПВУ) се превърна в политическа ябълка на раздора. Как „Прогресивна България" ще отблокира тези средства?

- Проблемът с ПВУ не е само в законодателството, а в липсата на визия. За нас ПВУ не е „каса за усвояване", а лост за структурна промяна. Ще ускорим реформите в енергетиката и правосъдието, за да гарантираме притока на тези над 10 милиарда лева. Наш приоритет е ресурсът да се влее директно в малкия и средния бизнес за технологична модернизация, а не да потъне в мегапроекти с неясен ефект.

- Зелената сделка плаши енергийния сектор и тежката индустрия. Как ще защитите българската икономика при този преход?

- Зелената сделка не е заплаха, а най-голямата инвестиционна възможност на века. Нашата рамка предвижда:

• Енергийна децентрализация: Всеки гражданин и малка фирма да произвеждат енергия за собствени нужди чрез ВЕИ с нулева административна тежест.

• Фонд „Справедлив преход": Предоставяне не само на социални помощи, а преквалификация в сектори като производство на зелен водород и съхранение на енергия.

• Данъчен кредит за декарбонизация: Фирмите, които намалят въглеродния си отпечатък с над 20% в рамките на две години, ще ползват 5% отстъпка от корпоративния данък.

- Бизнесът обаче се опасява от все по-нарастващите цени на енергията. Как ще гарантирате предвидимост?

- Като спрем да субсидираме неефективни мощности и инвестираме в мрежова свързаност и балансиращи мощности. „Прогресивна България" залага на изграждането на нови капацитети за съхранение, което ще свали цената на пиковата енергия. Целта ни е цената на електроенергията за индустрията да остане под средната за ЕС, за да запазим конкурентоспособността си.

- На финала – коя е най-спешната мярка, която бихте предложили в първите 100 дни на управление?

- Пълна ревизия на държавните разходи и старт на процедурата за въвеждане на необлагаемия минимум. Трябва да дадем глътка въздух на хората веднага, за да имаме легитимност за по-дълбоките структурни реформи, които предлагаме.

- Вашите заключителни думи към всички, които все още се колебаят.

- Време е да спрем да мислим за България като за „бедната държава в периферията на Европа". Имаме талантите, имаме ресурса, а сега вече имаме и ясната икономическа рамка. Коалиция „Прогресивна България" не обещава чудеса, а работа, основана на правила и почтеност. Целта ни е проста: децата ни да не заминават, защото тук е по-евтино, а да остават, защото тук е по-перспективно. Растежът не е просто число в статистиката, той е достойнството на всеки български гражданин да живее в подредена и модерна държава.