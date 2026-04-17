ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Мяра": 5 партии (плюс БСП на ръба) в парламента, ...

Времето София 12° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22678192 www.24chasa.bg

"Златен коридор" за секциите с изрядни протоколи в Пловдив

1372
избори . СНИМКА: Архив

Няма да чакат по опашки секционните избирателни комисии в Пловдив, които са попълнили правилно своите протоколи след края на изборния ден. Мярката, наречена "златен коридор" цели да стимулира гражданите, които участват в броенето на гласовете, да изпълняват по-качествено работата си.

По-специално в изборната вечер, след 20:00 часа, ще бъде активиран специално разработен софтуер на сайта на РИК Пловдив, чрез който секционните комисии ще могат предварително да проверят протоколите си. Ако данните са коректни и няма грешки, системата ще генерира номер, който ще дава предимство при предаването им.

Идеята за сега остава пловдивски патент и не е въвеждана в други части на страната. Въпреки това представителите на РИК Пловдив се надяват тя да забърза процеса на работа на 19-ти април, така че да не се чака с часове.

избори . СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Водещи социолози: Нерви за всеки глас на 19 април, неясно правителство после (Видео)