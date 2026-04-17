Мними адвокати рекетират хора с фалшиви дългове за мобилни услуги

Адвокатска кантора от гр. Провадия от години тормози стотици хора от цялата страна и иска пари от тях за неплатени сметки по несъществуващи договори с мобилни оператори. Представителите на правното дружество се обаждали и настоявали за незабавно превеждане на суми от стотици евро по посочена от тях сметка.

Ако парите не бъдат преведени до 24 ч., мнимите адвокати заплашвали, че ще дойдат на място на адреса на жертвите си, за да опишат движимото им имущество и да го конфискуват с цел покриване на дължимата сума. Измамниците не представяли никакви документи на своите жертви, които да доказват наличието на задължение.

По-странното в цялата схема е, че повечето от заплашваните хора дори не са абонати на мобилните оператори, на които се предполага, че дължат пари според мнимите адвокати. Жертвите разказват пред NOVA TV, че понякога тормозът е продължавал с дни. По думите им по телефона мъжът, който се представял за представител на въпросната кантора, се държал арогантно, викал, заплашвал и прекратявал разговора внезапно, след като изсъсквал ултиматумите си.

В други случаи измамниците искали пари за погасяване на задължения, чиято давност била изтекла преди повече от 20 години. Пострадалите твърдят, че полицията е била уведомена за действията на мнимата адвокатска кантора, но въпреки това тя продължава да върти схемите си.