Темата за развитието на спортния сектор и свързаната с него инфраструктура в Стара Загора беше във фокуса на проведена работна среща между водача на листата на ГЕРБ – СДС Красимир Вълчев и кандидата за народен представител Маноил Манев с президенти и представители на спортните клубове в града. Участие взе и общинският ръководител на ГЕРБ Мартин Мартинов.

По време на срещата бяха очертании коментирани конкретни приоритети, законодателни ангажименти и инвестиционни намерения на национално и местно ниво. Дискусията се фокусира върху необходимостта от синхрон между нормативната база, ефективната административна подкрепа и реалните нужди на спортните клубове. Красимир Вълчев постави ясен акцент върху ролята на спорта като неразделна част от образователната система.

„Насърчаването на физическата активност е стратегически приоритет, който трябва да бъде интегриран в училищната среда. В тази посока вече се изпълнява мащабна програма за изграждане на физкултурни салони в училищата, в които липсват такива. Възстановеното държавно финансиране за ученически спортни школи и дейности по интереси създава предпоставки за по-широко участие на младите хора в спортни инициативи и това е задача, която изпълняваме целенасочено през последните години“ – посочи Красимир Вълчев.

В рамките на срещата беше подчертано, че действащият Закон за спорта е изграден с активното участие на представители на ГЕРБ и е следствие от дългогодишен практически опит и постоянен диалог със спортните организации. Моделът на управление в Стара Загора се откроява с бърза и ефективна реакция по всеки текущ проблем на клубовете, като общинската администрация, ръководена от кмета Живко Тодоров, поддържа активна комуникация и осигурява институционална подкрепа, включително и при диалога с Министерството на спорта за защита на местните интереси.

Паралелно с публичните инвестиции се предвижда и въвеждането на нови механизми за привличане на частен капитал в сектора,например чрез данъчни стимули, насочени към инвеститорите в спорт и култура. Този подход, аналогичен на вече действащи стимули в сферата на научните изследвания, има за цел да ускори модернизацията на спортната база и да създаде по-добри условия за развитие на детско-юношеския спорт.

В контекста на бъдещите проекти кандидатът за народен представител Маноил Манев заяви категорична готовност още с началото на работата на 52-рото Народно събрание да настоява заедно с Красимир Вълчев за осигуряване на финансиране за изграждането на многофункционална спортна зала в Стара Загора. Проектът отговаря на дългогодишна необходимост на местните клубове от съвременна база за тренировъчна и състезателна дейност, като амбицията е съоръжението да покрива изискванията на широк спектър от спортове, културни и конгресни форуми и да предлага възможност за състезания с международно участие.

На срещата присъстваха още кандидатите за народни представители от ГЕРБ – СДС в Старозагорски район – Николай Николов и Петко Карагитлиев.

На парламентарните избори на 19 април 2026 г. за ГЕРБ – СДС се гласува с № 15 в бюлетината!