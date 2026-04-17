ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Мяра": 5 партии (плюс БСП на ръба) в парламента, ...

Времето София 12° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22678269 www.24chasa.bg

Жена оглави Пътната полиция в Стара Загора

Ваньо Стоилов

[email protected]

1560
Главен инспектор Грозданка Андреева е новият началник на сектор „Пътна полиция" в Стара Загора. Снимка: МВР

Главен инспектор Грозданка Андреева е новият началник на сектор „Пътна полиция" при ОДМВР-Стара Загора, съобщават от пресцентъра на дирекцията. Тя бе представена пред личния състав на дирекцията от  началникът на отдел „Охранителна полиция" при ОДМВР-Стара Загора комисар Павел Вълев. 

Със заповед на ЗА главния секретар на МВР главен инспектор Грозданка Андреева е  преназначена за началник на  сектор „Пътна полиция" при ОДМВР - Стара Загора. Тя е завършила Туркменски държавен университет, магистър по биология.  Работи в  МВР от 2003 година.  Била е на различни полицейски длъжности в системата на дирекцията.  От 2010 година работи в сектор „Пътна полиция", като от 2018 година до момента е била началник на група „Административнонаказателна дейност, отчет и анализ на ПТП и водачи". Многократно е награждавана за постигнали високи резултати.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

