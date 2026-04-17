Жена оглави Пътната полиция в Стара Загора

Главен инспектор Грозданка Андреева е новият началник на сектор „Пътна полиция" при ОДМВР-Стара Загора, съобщават от пресцентъра на дирекцията. Тя бе представена пред личния състав на дирекцията от началникът на отдел „Охранителна полиция" при ОДМВР-Стара Загора комисар Павел Вълев.

Със заповед на ЗА главния секретар на МВР главен инспектор Грозданка Андреева е преназначена за началник на сектор „Пътна полиция" при ОДМВР - Стара Загора. Тя е завършила Туркменски държавен университет, магистър по биология. Работи в МВР от 2003 година. Била е на различни полицейски длъжности в системата на дирекцията. От 2010 година работи в сектор „Пътна полиция", като от 2018 година до момента е била началник на група „Административнонаказателна дейност, отчет и анализ на ПТП и водачи". Многократно е награждавана за постигнали високи резултати.