МВР арестува четирима с 200 хил. евро в пликове за купуване на гласове

3136
Тези пари в пликове и списъци с имена са били намерени при варненските купувачи на гласове. СНИМКА: Фейсбук/ Георги Кандев﻿

МВР е арестувало четирима души във Варна с 200 хиляди евро за купуване на гласове.

Полицаите са претърсили четири адреса във Варна. Там откриват 200 хил. евро, разпределени в пликове, както и списъци с лични данни.

"Става дума за организирана престъпна група и мащабна мрежа, която се занимава с купуване на гласове за изборите. В групата участие има и мъж, който е общински съветник от Провадия. Престъпната група се е специализирала в престъпления, свързани с изборите и купуване на гласове", съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев във фейсбук по-рано тази сутрин. Работата по случая е започнала в началото на месеца.

Само вчера са били разпитани 152 души, за които има информация, че са получили пари от групата, за да гласуват за конкретна партия. Отново в рамките на деня са съставени 137 протокола на лица, за които има данни, че по различен начин са участвали в изборни престъпления.

🚨‼️ ДВЕСТА ХИЛЯДИ ЕВРО, РАЗДЕЛЕНИ В ПЛИКОВЕ ЗА КУПУВАНЕ НА ГЛАСОВЕ ОТ ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА ЗА ИЗБОРНИ...

Публикувахте от Георги Кандев в Четвъртък, 16 април 2026 г.

Четете още

Още от Криминални

Водещи социолози: Нерви за всеки глас на 19 април, неясно правителство после (Видео)