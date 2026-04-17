МВР арестува четирима с 200 хил. евро в пликове за купуване на гласове

МВР е арестувало четирима души във Варна с 200 хиляди евро за купуване на гласове.

Полицаите са претърсили четири адреса във Варна. Там откриват 200 хил. евро, разпределени в пликове, както и списъци с лични данни.

"Става дума за организирана престъпна група и мащабна мрежа, която се занимава с купуване на гласове за изборите. В групата участие има и мъж, който е общински съветник от Провадия. Престъпната група се е специализирала в престъпления, свързани с изборите и купуване на гласове", съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев във фейсбук по-рано тази сутрин. Работата по случая е започнала в началото на месеца.