„Алфа Рисърч“: 6 партии влизат в парламента, но голямата интрига за финалния им брой остава

На тези избори се очаква висока избирателна активност. Тя върви нагоре и стига около 60%, или около 3,3 милиона души.

Това сочи проучване на „Алфа Рисърч", проведено в периода 13-15 април 2026 г.

„Финалното проучване на „Алфа Рисърч“ показва една относителна ясна картина на това какво се случва в страната без драматични обрати в сравнение с изследването в началото на предизборната кампания“, каза в „Тази сутрин“ по бТВ социологът Боряна Димитрова.

Според изследването шест партии влизат в 52-ия парламент. Първа политическа сила е „Прогресивна България“ с 34,2%. Втори са ГЕРБ-СДС с 19,5%, трети – ПП-ДБ с 11,6%, четвърти – „ДПС-Ново начало“ с 9,4%, пети са „Възраждане“ с 5,8%.

Според данните на „Алфа Рисърч“ „БСП – Обединена левица“ прескачат бариерата и получават 4%.

По думите на Боряна Димитрова ножицата между „Прогресивна България“ и ГЕРБ-СДС се разтваря и разликата между тях вече е почти 15%.

Под 4-процентната бариера за влизане в парламента остават „Сияние“ с 3,2%, „Величие“ с 2,9%, МЕЧ с 2,8%, „Има такъв народ“ с 1,7%, АПС с 1,3%, „Синя България“ с 1%.

„Интересен феномен са „Сияние“. Партията стана видима и различима в хода на кампанията. Тя също отбелязва ръст и гражданска активност – хора, които не са политизирани, избират да я подкрепят. Ще видим какво ще се случи в последните дни“, коментира Димитрова.

„Ако мога да обобщя резултатите, в момента голямата интрига не е за първото място, а за броя на партиите, които ще бъдат в следващия парламент, защото от това ще зависи и разпределението на мандатите, и възможностите за мнозинства. Тази интрига остава отворена“, обясни социологът.

Според проучването 72% от хората са решили за кого ще гласуват още преди началото на кампанията. Тези, които са взели решение по време на нея, са 16%, а тези, които все още не са решили, са 12%.

„Около 900 000 души решава по време на кампанията и в последните дни. Това не е малък процент и влияе на резултатите“, коментира Боряна Димитрова.

Изследването е проведено от „Алфа Рисърч“ в периода 13-15 април 2026 г. Публикува се на сайта на агенцията и се реализира със собствени средства. Проучването е проведено сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна. Използвана е стратифицирана двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица.