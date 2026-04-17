Демокрацията съществува само тогава, когато хората участват в нея. Не когато стоят отстрани. Hе когато казват „всички са еднакви". А когато излизат и взимат решение.

И точно тук това служебно правителство се провали.

То не успя да направи най-важното – да извади хората от апатията и да върне доверието в изборния процес. Напротив – направи обратното.

Два месеца слушаме за шумни акции, за купуване на гласове, за гръмки разработки. Но когато човек погледне фактите, вижда нещо друго – относително ограничен дял на порочни практики и пълна неяснота какво реално ще се случи с тези случаи. Колко от тях ще стигнат до съд? Колко ще завършат с присъди?

Този шум не изчисти системата. Той подкопа доверието в нея. А доверието е в основата на демокрацията.

Вместо да обяснят на хората как работи системата – че мандатите се разпределят само между партиите над 4%, че гласовете за по-малки партии и „Не подкрепям никого" не участват в това разпределение, че всеки негласувал на практика увеличава тежестта на организирания вот – те оставиха терена на внушения и страхове.

И същото се случи с машинното гласуване. Вместо да покажат ясно, разбираемо и достъпно как работят машините – кой ги управлява, кой носи отговорност и как се гарантира контролът – те оставиха обществото в неведение. Хората не се страхуват от машините. Хората не вярват на хората зад тях – защото не ги познават и никой не им ги обясни. А когато за машините агитират агресивно и без аргументи едни и същи компрометирани и провалени политически лица, това не успокоява – това плаши още повече.

Вместо информационна и образователна кампания – получихме политически шум.

Вместо увереност – съмнение.

Вместо държавност – самореклама.

Същото важи и за темата с купуването на гласове.

Ромските махали нямат нужда от показни полицейски акции и пишман „каубои", които публикуват „илюстративни" снимки с пачки – каквото и да значи това от гледна точка на здравия разум.

Това не решава проблема. Бедните хора, изкушени от пари, имат нужда от друго – от ясни кампании, които да им кажат истината: че продажбата на гласа може да е един ден „печалба", но след това идват 4 години мизерия.

Първото им голямо решение – назначаването на вицепремиер за „честни избори" – се превърна във фалстарт. А когато започнеш с фалстарт, трудно завършваш със силен финал.

На служебното правителство машините са му по-важни от хората. Полицейщината му е по-важна от образованието. А шоуто - по-важно от качествената информация.

Борбата е безмилостно жестока. Но не за да наложи нов или различен стил. А само да покаже колко по-зле може да бъде. Когато си неуспял, реваншист, злонамерен и фанфарон.

Истината е проста: честните избори не са въпрос само на контрол. Те са въпрос на доверие, информираност и участие.

И когато държавата не успее да ги осигури, отговорността се връща при хората.

Затова на 19-ти изборът не е просто между партии.

Изборът е дали ще оставим апатията да решава вместо нас или ще положим усилия да укрепим демокрацията.

Всеки негласувал засилва тежестта на нечий чужд избор.

Всеки глас има значение.

Излезте и гласувайте!