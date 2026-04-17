САЩ изплащат обезщетения на жертвите на Ружа Игнатова

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Обезщетяват жертвите на криптокралицата, от заграбените 4 млрд. долара са събрани 40 милиона от конфискувани активи, които ще раздадат

Жертвите на пирамидата на Ружа Игнатова OneCoin вече могат да си потърсят парите! Министерството на правосъдието на САЩ започна процес по приемане на искове за обезщетение.

По груби сметки със схемата си Криптокралицата е заграбила над 4 млрд. долара от инвеститори, преди OneCoin да се срине.

Министерството на правосъдието зад океана обяви, че над 40 милиона долара конфискувани активи са на разположение за разпределение на всеки, който е закупил от криптовалутата между 2014 и 2019 г. и е регистрирал нетна загуба. Джей Клейтън, прокурорът на САЩ за Манхатън, заяви, че процесът на обезщетение представлява "важна стъпка към връщане на средствата на пострадалите".

Прокурорът на САЩ за Манхатън Джей Клейтън увери, че с колегите му правят всичко възможно за събиране на активи

OneCoin е основана от Ружа Игнатова и Карл Себастиан Грийнууд в България и започва да функционира в Съединените щати около 2015 г. Проектът е предлаган на пазара с обявена цел да надмине Bitcoin и за кратко се издига до втората по големина криптовалута по пазарна капитализация. Схемата се разпада, след като потребителите откриват, че компанията е поддържала собствена база данни, вместо да използва блокчейн, и не е имала процес на добив, което е ограничавало способността й да пуска и разпространява койни.

След като става ясно, че OneCoin няма никаква стойност, властите в множество страни започват разследвания. Криминалистите наричат аферата "най-голямата измама в историята".

Съоснователят на пирамидата Себастиан Грийнууд лежи в затвора

Министерството на правосъдието на САЩ изчислява, че схемата е откраднала над 4 милиарда долара от приблизително 3,5 милиона жертви между 2014 г. и края на 2016 г.

