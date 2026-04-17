"Мяра": 5 партии (плюс БСП на ръба) в парламента, Радев с 34,6%

5,6% признават, че биха гласували срещу пари, избирателната активност ще е над 50%

Пет партии сигурни партии в парламента, ако изборите бяха в първата половина на април, показва най-новото социологическо проучване на "Мяра".

"Прогресивна България" би спечелила 34,6% от гласовете, ГЕРБ-СДС - 18,5%, ПП-ДБ – 11,4%, ДПС - 9,1%, а "Възраждане" - 7,4%. БСП би била на самия ръб с 4%. Недалеч от ръба са "Сияние" и МЕЧ - съответно с 3,6% и 3,5%. "Величие" би имало 2,2%, АПС - 1,9%, а ИТН би получила 1,4%.

Потенциалната избирателна активност е 50,7% т.е. по-висока в сравнение с намеренията на анкетираните преди последните избори и с вероятност да е осезаемо над три милиона души. 1,7% от всички заявяващи, че ще гласуват, твърдят, че възнамеряват да гласуват с "Не подкрепям никого".

"5,6% са признали, че биха гласували срещу заплащане или друг стимул на предстоящите избори. Този процент е най-висок сред гетоизираните групи. В подобни въпроси винаги има и скрити отговори, така че реалният дял е много по-висок. Сега изглежда нисък – може би заради активизацията срещу купуването на гласове. Може би затова и като че ли има известни очаквания за по-честен изборен процес", пишат от "Мяра".

41,2% смятат, че тези избори ще са честни, колкото и предходните, но сред тези, които очакват промяна, преобладават очакванията за по-честни избори: 23,5%. По-нечестни избори очакват 15,6%, а останалите се колебаят.

Данните са от национално представително изследване по поръчка на БНР.