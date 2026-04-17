Планините са подходящи за туризъм и разходки

60 пожара са потушени са ден у нас, в един е пострадал човек

Пожар Снимката е илюстративна

Потушени са 60 пожара през изминалото денонощие, има един пострадал по данни на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Информацията е към 6,00 часа, пише БТА.

С преки материални щети са възникнали 14 пожара, от които седем - в жилищни сгради, пет - в транспортни средства, и два - в съоръжения на открито.

Без нанесени материални щети са възникнали 46 пожара, от които 10 - в сухи треви, горска постеля и храсти, 30 - в отпадъци, два - в готварски уреди и комини.

Извършени са 26 спасителни дейности и помощни операции, от които четири при катастрофи в транспортни средства.

