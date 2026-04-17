Кафява мечка обикаля край язовир "Кричим" за храна

Предупреждение към жителите на град Кричим издаде общинската администрация заради забелязана кафява мечка в района на стената на язовир "Кричим". При оглед на място на 8 април експерти на РИОСВ - Пловдив и представители на Държавното ловно стопанство "Тракия" е установено, че има нанесени щети върху пчелин.

Случаят е особено притеснителен, защото на мястото, където са забелязани следите от лапите на мечката, ежедневно има служители на НЕК, които обслужват съоръженията.

На 10 април е подаден и нов сигнал на телефон 112 за забелязана мечка в близост до границите на населеното място. По данни на очевидец животното се е придвижвало по поречието на река Въча в посока към горските територии на Родопите.

Експертите смятат, че най-вероятно става въпрос за една и съща млада мечка, на възраст около година – година и половина, която е напуснала майка си и тепърва изгражда хранителните си навици.

"По следите и поведението ѝ може да се съди, че животното е младо и търси храна, като е възможно да се приближава по-често до населени места", коментира Михаил Уюров, представител на Държавно ловно стопанство "Тракия".

Според специалистите към момента няма данни мечката да е агресивна или да представлява пряка опасност за хората или домашните животни в района. В стопанисвания от тях териториален обхват са установени между 15 и 20 кафяви мечки, съобщава БНТ.

Властите напомнят, че при движение в планински и горски райони хората трябва да бъдат внимателни, да не оставят храна на открито и при среща с диво животно да запазят спокойствие и да се оттеглят бавно, като сигнализират за присъствието му.