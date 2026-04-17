ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Планините са подходящи за туризъм и разходки

Времето София 12° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22678516 www.24chasa.bg

69-годишен бяга с мотопед от полицаи, минава на червено и се заключва в къща

Дима Максимова

[email protected]

1548

Водач на мотопед е опитал да осуети полицейска проверка. В четвъртък около обяд в Бяла черква полицейски автопатрул е забелязал, че зад тях се движи мотопед, който при вида на полицейския автомобил, обърнал и потеглил в обратна посока.

Униформените го последвали и подали светлинен и звуков сигнал за спиране, но водачът не се подчинил. Преминал на червен светофар и се блъснал във входна врата на жилище. Влязъл в двора на имота и се заключил. При отправено му разпореждане да отвори, той отново не се подчинил, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

В хода на проведените действия по разследването е установена самоличността му – 69-годишен от Бяла черква, известен на полицията и осъждан.

Започнато е бързо производство.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Водещи социолози: Нерви за всеки глас на 19 април, неясно правителство после (Видео)