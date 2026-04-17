69-годишен бяга с мотопед от полицаи, минава на червено и се заключва в къща

Водач на мотопед е опитал да осуети полицейска проверка. В четвъртък около обяд в Бяла черква полицейски автопатрул е забелязал, че зад тях се движи мотопед, който при вида на полицейския автомобил, обърнал и потеглил в обратна посока.

Униформените го последвали и подали светлинен и звуков сигнал за спиране, но водачът не се подчинил. Преминал на червен светофар и се блъснал във входна врата на жилище. Влязъл в двора на имота и се заключил. При отправено му разпореждане да отвори, той отново не се подчинил, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

В хода на проведените действия по разследването е установена самоличността му – 69-годишен от Бяла черква, известен на полицията и осъждан.

Започнато е бързо производство.