Откриват колежа за медицински сестри в Добрич

Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров" ще може да открие филиала си в Добрич, където да се обучават медицински сестри. Това предвиждат промени качени за обществено обсъждане.

През февруари 2026 г. проектът на висшето училище за откриване на филиал в Добрич за обучение по специалността от регулираните професии „Медицинска сестра" е получил положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация.

Предвижда се първоначално назначаване на трудов договор във филиала на 1 професор (неврология), 4-ри доценти (здравни грижи, офталмология, кардиология и клинична лаборатория), 1 главен асистент (дерматология), 3-ма асистенти (2-ма –здравни грижи, 1 – дерматология) и 1 преподавател (здравни грижи).

Общият брой на преподавателите, участващи в обучението на специалността „Медицинска сестра" във Филиала, е 70. Хабилитираните преподаватели са 37.