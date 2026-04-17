Обвиниха пътен хулиган, засякъл и трошил кола, набил шофьора

Полицаите във Велико Търново задържаха 28-годишен от София за хулиганство. Повдигнато му е обвинение.

Вчера около 19,00 ч. в полицейското управление в областния град съдействие е потърсил 40-годишен местен жител. Той обяснил, че малко по-рано същата вечер на улица в централна градска част е бил принудително спрян от водач на друг автомобил, който слязъл, счупил с юмрук страничното му огледало и му нанесъл удари в областта на главата.

След намесата на полицията извършителят е установен и задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. След доклад на материалите в прокуратурата е привлечен в качеството на обвиняем.