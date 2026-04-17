Очевидец за колата, "паркирала" в подлез на Орлов мост: Слезе по стълбите, подскачайки на всяко стъпало

Момчета успели да я спрат, преди да удари минаващите хора

„Тя просто слезе и се плъзна покрай всички“, разказа свидетелят Христо Блажев за колата "паркирана в подлеза на Орлов мост.

Той разказа, че първо чул силен звук. Огледал се и видял как кола „бавно слиза по стълбите, подскачайки на всяко стъпало".

„Не мисля, че някой някога е чувал звук, в който кола слиза по стълбище на подлез. Това е нов звук, който чухме вчера“, разказва Блажев.

„За щастие, колата не можа да набере скорост и може би поради тази причина можем сега да говорим за това спокойно и да се шегуваме. Истината е, че ако последните удари не ѝ бяха намалили скоростта, долу имаше много хора и можеше да стане страшно“, казва мъжът.

„София е странно място. Всеки ден тук се случва по нещо странно. Просто се случи на най-необикновеното място. Ако трябва да се замислим каква идиотщина трябва да се случи с кола, влизане в подлез определено е в челните три“, допълва той.

Според него са нужни знаци на входовете на всички подлези.

От полицията съобщиха , че на шофьора е наложена глоба за необезопасяване на автомобила и за създаване на опасност за пешеходци.

Два часа след инцидента колата е изтеглена с помощта на аварийните екипи на Столична община и полицията.