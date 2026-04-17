Британският посланик впечатлен от културно-историческото наследство на Кюстендил

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кметът на Кюстендил инж. Огнян Атанасов посрещна Негово Превъзходителство Натаниел Копси, извънреден и пълномощен посланик на Обединеното кралство в България

По време на визитата инж. Атанасов представи възможностите за инвестиции в общината, стратегическото местоположение на града, потенциала за развитие на бизнес, както и усилията на местната власт за подобряване на инфраструктурата и средата за инвеститорите.

Специален акцент в програмата беше поставен върху богатото културно-историческо наследство на Кюстендил.

В рамките на визитата посланик Копси разгледа Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора", където се запозна с част от най-ценните произведения, свързани с творчеството на Майстора и художественото богатство на региона. Посещението продължи с разглеждане на лапидариума при Чифте баня и самата баня, където беше представена историята на обекта, неговата архитектурна стойност и значението му като част от културната памет на града.

По време на срещата бяха обсъдени възможности за развитие на международни партньорства, насърчаване на инвестициите, културния обмен и популяризирането на Кюстендил като дестинация с богато историческо наследство и потенциал за развитие.

Кметът инж. Огнян Атанасов подчерта, че подобни визити са важна възможност за представяне на града, както по отношение на неговите икономически перспективи, така и като град с утвърдени културни традиции и устойчиво развитие.