Зареждащ се таблет подпали къща в Бургас

Зареждащ се в контакт таблет е причинил пожар в къща в бургаския комплекс "Меден рудник", съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е възникнал около 4,30 ч. на 16 април, когато в Четвърто районно управление в Бургас е подаден сигнал за горящ имот на ул. "Люлин". Огънят е обхванал втория етаж на къщата, собственост на 53-годишен бургазлия, и е бил овладян от четирима огнеборци с един противопожарен автомобил.

Собственикът напуснал дома си около 21,00 ч. на 15 април, като оставил таблета да се зарежда.

Огънят е опушил силно втория етаж на сградата. Пламъците са били загасени своевременно, като е предотвратено разпространение на огъня към останалата част от къщата, пише БТА.