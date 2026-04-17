Полицията иззе незаконни оръжия и боеприпаси от дома на мъж в Поморие

Полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Незаконни оръжия и боеприпаси са открити в частен дом в Поморие при полицейска проверка, съобщиха от Областна дирекция на МВР – Бургас.

Действията са извършени вчера около 7,00 ч. в имот на ул. "Оборище", обитаван от 48-годишен мъж. При претърсването са намерени и иззети въздушна пушка, два газови пистолета, самоделно оръжие, както и множество боеприпаси. Мъжът не притежава валидни разрешения за съхранение, носене и употребата им. Той е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство, пише БТА.

В началото на месеца при друга проверка в Бургас бяха иззети стотици боеприпаси и оръжие от дома на руски гражданин - 276 патрона от различен калибър и въздушна пушка с оптика.

