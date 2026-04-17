В два имота откриха пари и списъци, май са за купуване на гласове

В два имота откриха пари и списъци, май са за купуване на гласове. СНИМКА: pixabay

Полицията в Кюстендилско иззе пари и списъци от два имота. В четвъртък при процесуални действия за пресичане на нарушения, свързани с изборното законодателство, в постройка в Кюстендил, обособена за продажба на кафе, дрехи и хранителни продукти, са открити и иззети 2 тетрадки с изписани в тях инициали, имена и изписани парични суми срещу тях. Ползвателката на обекта – 44-годишна жена, е задържана с полицейска заповед. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Кюстендил, уведомена е прокуратурата.

Служители РУ Рила са извършили процесуални действия на адрес в гр. Кочериново след получена информация, че ползвателят на имота се приготвя да плаща на избиратели, за да упражнят правото си на глас в предстоящите избори в полза на определена политическа сила.Открит и иззет е плик с банкноти от по 50 евро, общата сума е 1450 евро. 27-годишният ползвател на имота е задържан с полицейска заповед. Бързо полицейско производство е образувано по случая в РУ Рила, уведомена е прокуратурата

