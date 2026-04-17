Трите най-авторитетни социологически агенции - "Мяра", "Тренд" и "Алфа рисърч", посочват в последните си проучвания, че "Сияние" е на ръба за влизане в следващия парламент.

Друг впечатляващ факт е, че лидерът на "Сияние" Николай Попов има личен рейтинг, който е втори най-висок след този на експрезидента Радев. Всичко това предполага вероятно влизане на формацията в Народното събрание.

"Сияние" бе създадено от Николай Попов като гражданско движение в памет на трагично загиналата му дъщеря Сияна. В него се обединиха много родители, изгубили децата си, както и експерти по право, пътна безопасност и граждански активисти от последните мащабни протести.

Акцент във визията на "Сияние" е съдебната реформа, включваща не само навременна смяна на ВСС и главен прокурор, но и Закон за вещите лица, чиито експертизи предопределят хода на всяко дело, не само тези за пътните произшествия.

"Сияние" обръща специално внимание на здравеопазването с мерки за наистина бърза и адекватна спешна помощ и определяне на европейски стойности на лекарствата и медицинските консумативи. Не на последно място движението поставя фокус и върху борбата с всички форми на насилия, в това число домашното, както и издевателствата над животни.

Коалиция "Сияние" се явява за първи път на тези избори и може да я подкрепите с номер 20 в бюлетината.