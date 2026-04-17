"Не искам да се притеснявате от социологическите агенции. Някой много бърза и иска. Много пари се изливат за тези избори - билбордове, реклама, интернет, събиране на хора. Ние това сме го изживели. Помня 2009 г., когато дойдох в Димитровград, беше пълен целия площад. А сега, когато идват новите месии, има по 20-30 човека. Не само че не трябва да ви повлияе на самочувствието, а това, че ползват такива методи, трябва да ви амбицира ГЕРБ да излезе да си гласува както винаги. Резултатите ще ги обобщаваме после".

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Димитровград в последния ден на предизборната кампания. Той е там с кандидата за депутат в София и Хасково Делян Добрев и кмета на града Иво Димов.

"Щом прилагат такива тактики, накупиха фирми от чужбина да работят през интернет и да им помпат резултатите, значи са притеснени, защото не е това, което очакваха. Асен Василев не може да ни прости, че ГЕРБ вкара държавата в еврозоната, отпуши плана за възстановяване и че от една година започнаха кметовете да строят", продължи Борисов.

Засега всички социологически агенции нареждат на първо място "Прогресивна България" на Румен Радев, второ за ГЕРБ-СДС и трето за ПП-ДБ. Тази сутрин "Алфа рисърч" излезе с данни за 34,2% за ПБ, 19,5% за ГЕРБ-СДС и 11,6% за ПП-ДБ.

"Много ще се забавляваме с Делян Добрев, ако действително Радев има такъв резултат, а те имат по-нисък. Ще излезе, че не те, а Радев е организирал протестите. Проста математика. Така че изведнъж може да се почувстват ощетени от собствената си глупост", каза лидерът на ГЕРБ за социологическите проучвания.

Той призова представителите на ГЕРБ в секционните избирателни комисии да не са подкупни, а да броят съвестно. Получил информация, че в София има купени "цели секции". Предупреди, че при броенето в големите секции може да се направят на манипулации. Изрази притеснение, че не се говори много за безопасността на машините за гласуване. Вчера кандидати за парламента и медиите имаха достъп до склада, в който те се съхраняват.

От ГЕРБ прегледаха устройствата и предупредиха, че не са достатъчно защитени. Затова сега Борисов предложи да се сложат допълнителни лепенки на машините и да има 24-часово наблюдение на склада, в който се съхраняват машините, както и в секциите едно денонощие преди началото на изборния ден. Иначе сега е защитен само половината процес.

"Мисля, че ще бъдат изненадани, защото много хора - особено и т.нар. "Промяна", почват да се усещат какво ще се случи. ГЕРБ вкарваше в Европа, в Шенген, еврозона, ПВУ, а сега чуваме какви ли не неща в полза на Русия, антиукраински, а на 400 км гинат хора. Същото е и в Иран и Палестина, това страшно натоварва веригите на доставки", прогнозира Борисов.

В Димитровград той посети откритата вчера енергийно обновена административна сграда. Тя е със соларни панели на покрива. 80% от енергията, която се потребява, е от фотоволтаици. Кметът благодари на ГЕРБ за това, че кабинетът "Желязков" е спасил част от финансирането по плана за възстановяване, за да има пари за довършване на ремонта на сградата, както и за удължителния закон за бюджета, който позволи на общините да планират разходите си и да използват капиталови разходи.

"Ние няма нужда да обещаваме, защото е достатъчно само да се огледате. Пред вас една сграда ремонтирана, до вас - друга се ремонтира. Това, което ние сме направили, се вижда. Затова се надявам всеки, като отиде да гласува в неделя, да се огледа и да гласува с разум. Избирате политици, които да ви свършат работа, а не да ви обещаят и след 4-5 години да изчезнат", каза Делян Добрев. Увери, че ГЕРБ има най-подготвените кадри - и в листите си за депутати, и в бившите си министри, и в местната власт.

"Ако е решил Господ да продължим да управляваме, ще има нова църква в Хасково, както има в Разград и в десетки други градове. На патриарха съм обещал и закона за обучението в нашата вяра да го има в училищата. Това ще го направим живот и здраве", каза още бившият премиер.