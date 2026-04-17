Задържаха мъж, карал с 2,08 промила алкохол в кръвта

Софийска районна прокуратура обвини и задържа мъж, хванат да шофира с 2,08 промила алкохол в кръвта.
На 14.04.2026 г. , по ул. „Тодорини кукли" в гр. София, мъжът шофирал лек автомобил „Ауди" с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,08 на хиляда, установено с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510", съобщават от полицията.
Обвиняемият е отказал да даде кръв за химически анализ.
Мъжът е осъждан за тежки престъпления. С постановление на прокурор той е задържан за срок до 72 часа.
Внесено е в съда искане за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.