Редовен кабинет и приет държавен бюджет са решаващо условие, за да може Бургас да довърши започнатите си големи проекти и да разгърне потенциала си като икономически и образователен център. Това коментира кандидатът за народен представител от ГЕРБ-СДС Андрей Рунчев.

Той е категоричен, че развитието не се случва на парче. Големите инфраструктурни проекти – като четирилентовите пътища към общините в региона – изискват време, планиране и последователност. Без стабилна държавна политика и приемственост, всяка започната инициатива рискува да остане недовършена.

Андрей Рунчев

„Това са проекти, които отнемат време. Напреднали сме в посока Айтос, заложили сме четирилентови пътища към Средец, Карнобат и Царево. Всички знаем, че без пътища развитие е невъзможно. За хората това е важно, защото касае децата им, работното им място, достъпа до здравеопазване и административни услуги“, посочи Рунчев, като подчерта, че именно затова е необходимо устойчиво управление, което да поема ангажименти и да ги следва докрай.

Северният обход вече облекчава трафика към Бургас и дава по-бърз и безопасен достъп до северните курорти – следващата важна стъпка е изграждането на Южния обход, но това изисква стабилност, редовно правителство и ясен бюджет

Темата за транспортната свързаност изведе на преден план и проблемите на малките населени места. Срещите на терен показват едно и също – хората имат нужда от бърз и безопасен достъп до работа, образование и услуги. За тях инфраструктурата не е абстрактна цел, а ежедневна необходимост.

Паралелно с това Рунчев постави акцент върху младите хора и тяхното задържане в региона. Според него Бургас вече има сериозна основа – от модерна образователна среда до разширяване на висшето образование чрез нови специалности и университетски структури. Следващата стъпка обаче е създаването на реални условия за професионална реализация.

„Бургас трябва да убеди младия човек да остане не с обещания, а с условия – за учене, работа и живот“, подчерта той.

Икономическото развитие е другият ключов елемент в тази логика. Развитието на индустриалните зони, привличането на инвеститори и отварянето към IT сектора са част от стратегията за създаване на работни места с по-висока добавена стойност. По думите на Рунчев Бургас вече започва да изгражда собствен кадрови потенциал, вместо да разчита на външен ресурс.

Сериозен акцент той постави и върху летище Бургас и необходимостта от целогодишни полети. Според него това е въпрос с дългосрочно значение за икономиката и туризма, който изисква активна и последователна държавна политика.

В заключение Рунчев подчерта, че политиката трябва да бъде състезание на идеи и резултати, а не на противопоставяне. По думите му коалиция ГЕРБ-СДС разполага със сериозна програма и доказани експерти, които през годините са показали, че могат да реализират конкретни политики и проекти.