"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

10-годишно момче се блъсна с велосипеда си в товарен автомобил в село Василево, с мозъчна контузия е, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 16 април, около 14:30 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие с пострадало дете в село Василево. На място е установено, че 10-годишно момче, управлявайки велосипеда си в лентата за насрещно движение, извършва рязка маневра и се блъска странично в товарен автомобил „Мерцедес".

Детето е настанено в болницата в Добрич с мозъчна контузия и охлузни рани по главата, без опасност за живота. Пробите на водача за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.