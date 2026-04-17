Иззеха пистолет, гранати и патрони от жилища в Шумен

Полицаи задържаха 43-годишен криминално проявен мъж от Шумен вчера сутринта в хода на проведени оперативно-издирвателни действия за противодействие на престъпления, свързани с наркотични вещества и незаконно държане на оръжия и боеприпаси, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

При извършени претърсвания в жилища в града, обитавани от него, са иззети кристално вещество, поставено в лист от брошура, електронна везна, два броя метални предмети с вид на ръчни гранати, шест броя патрони, разглобено огнестрелно оръжие – пистолет и други предмети, пише БТА.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Полицаи иззеха пушка и пистолет при проверка на частен дом в новопазарското село Мировци на 6 април.