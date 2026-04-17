Посланичката на Украйна: Трагедията в Чернобил не е само въпрос на физика или наука, а и на отговорност

Трагедията в Чернобил не е само въпрос на физика или наука. Тя е въпрос на отговорност, каза посланикът на Украйна в България Олеся Илашчук по време на международната конференция „Радиоактивният разпад на Желязната завеса: Преосмисляне на Чернобилската катастрофа в сравнителна перспектива“. Събитието е посветено на 40-годишнината от аварията в Чернобил и се провежда в Нов български университет (НБУ), предаде БТА.

Тази трагедия е наша обща памет и свидетелство за система, която се е страхувала от истината повече, отколкото от загубата на собствените си граждани. След Чернобил светът започва сериозно да говори за културата на ядрената безопасност. И днес този въпрос отново е изключително актуален, допълни Олеся Илашчук.

Европа инвестира в нова енергия - слънчева, вятърна и ядрена. Нови реактори, малки модулни реактори и технологии за синтез, това е нашето общо бъдеще. И Украйна е част от това бъдеще, посочи тя.

Смятахме, че Чернобил е урок от миналото, но през 2022 г. историята се завърна, и то в най-тежката си форма. Преди години един реактор експлодира и разтърси света. Днес шест реактора са под заплаха и това вече не е просто риск, каза Олеся Илашчук. По думите ѝ Чернобил ни е научил за значението на солидарността и безопасността.

Благодаря на България за нейната солидарност, за принципната ѝ позиция и за подкрепата ѝ към Украйна. Нека не позволим атомът отново да се превърне в жестоко оръжие и не допуснем тази трагедия да се повтори, отбеляза още посланикът на Украйна в България.

Събитието се организира от НБУ, Института за изследване на близкото минало „Проф. Ивайло Знеполски“, Центъра за академични изследвания, с подкрепата на Фондация „Конрад Аденауер“ и посолството на Украйна в България.