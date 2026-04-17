ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трайчо Трайков: За България няма опасност от недос...

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/22679497 www.24chasa.bg

Задържа мъж, опитал да плати с фалшиви банкноти в магазин в Гълъбово

1228
Евро СНИМКА: pixabay

Полицията в Гълъбово задържа мъж на 25 години за прокарване в обращение на неистински евробанкноти, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

В 12:00 часа вчера в Районното управление в Гълъбово е получено съобщение от 25-годишна жена, която е продавач в местен магазин, че непознат за нея мъж направил покупка на стоки. Той заплатил с две банкноти от по 50 евро, за които впоследствие жената установила, че са неистински, информират от полицията.

В резултат на проведените от полицейските служители оперативно-издирвателни мероприятия, като съпричастен към деянието е установен 25-годишен мъж, който е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава, посочват от пресцентъра.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора.

В началото на април двама мъже бяха задържани в Чирпан за прокарване в обращение на неистински евробанкноти. 

Евро СНИМКА: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Водещи социолози: Нерви за всеки глас на 19 април, неясно правителство после (Видео)