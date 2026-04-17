Нови 20 преписки за търговия с гласове в Пазарджишко

Образувани са 20 преписки по сигнали за престъпления против политическите права на гражданите. Това съобщи говорителят на ОДМВР-Пазарджик Мирослав Стоянов след проведена спецакция на територията на цялата област за противодействие и предотвратяване на престъпления против избирателните права на гражданите.

В акцията бяха включени екипи от сектори и отдели в ОДМВР-Пазарджик, от полицейските управления в Пазарджик, Септември, Пещера, Велинград и Панагюрище. Инспектирани са 48 търговски обекти, заложни къщи, фирми и дружества. Осъществени са проверки на 2005 човека и 1562 моторни превозни средства. Съставени са 76 протокола за предупреждение съгласно чл.65 от Закона за МВР. За установени нарушения са съставени 53 акта по Закона за движение по пътищата и 463 фиша. Разкрити са общо 11 престъпления, като в пет от случаите са образувани бързи производства.