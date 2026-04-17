Кола удари 75-годишен велосипедист на излизане от паркинг в Добрич

Лек автомобил на излизане от паркинг удари 75-годишен велосипедист в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 16 април, около 10 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие с пострадал велосипедист по ул. „Ген. Г. Попов" в град Добрич. На място е установено, че лек автомобил „Шкода" при излизане от паркинг на търговски обект и включване в движението по ул. „Ген. Г. Попов" удря движещ се в платното за насрещно движение велосипедист на 75 години.

Пострадалият е настанен в болницата в Добрич с комоцио. По случая е образувано досъдебно производство.