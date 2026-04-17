Пролетният панаир в Русе ще предложи модерни атрак...

Воннослужещи и военна техника ще минат по пътищата и жп линиите у нас

Военна техника. Снимка: Архив


Военнослужещи и военна техника от военни формирования на Сухопътните войски ще преминават на 19 и 20 април 2026 г. по републиканската пътна и железопътна инфраструктура за участие в планирани учения. Това съобщават от Министерството на отбраната.

На 19 и 20 април от Плевен и Шумен до учебен полигон „Корен" по републиканската пътна и железопътна инфраструктура ще се придвижат личен състав и военна техника, които ще участват в предстоящото тактическо учение „Отбранителен щит 26" на 5-то бригадно командване.

На 20 април по републиканската пътна инфраструктура ще преминат автоколони с военнослужещи и военна техника до учебен полигон „Ново село" за участие в полево обучение.

Автоколоните ще бъдат съпровождани от Служба „Военна полиция".

