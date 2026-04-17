Илияна Йотова ще направи обръщение към народа заради предстоящите избори

Президентът Илияна Йотова ще направи обръщение към народа, съобщиха от прессекретариата на президенството.

Това ще се случи тази вечер от 19.00 часа в Гербовата зала на „Дондуков" 2.

Обръщението към българския народ ще бъде по повод предстоящите избори за Народно събрание.

Предсрочните парламентарни избори ще се проведат тази неделя (19 април). Гласуването започва в 7 и приключва в 20 ч. 3 милиона и 200 хиляди пълнолетни български граждани декларират, че ще гласуват на предстоящите предсрочни парламентарни избори, показва национално проучване на Изследователския център "Тренд" по поръчка на "24 часа". Социолозите отчитат повишаване на активността с около 100 хиляди души.

"Прогресивна България" остава лидер с 33,2% подкрепа сред заявилите, че ще упражнят правото си на глас. Втори са ГЕРБ-СДС с 19,1%. Битката за третото място остава оспорвана между ПП-ДБ и ДПС.