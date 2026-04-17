Обръщение на председателя на Националния съвет на БСП Крум Зарков

135 години верните на идеала се борят за социалистическата кауза. С убеждение застават на страната на солидарността и равенството, на свободата и достойния живот, на справедливостта и държавността. А днес?

Днес отново е наш ред. Именно сега, когато много решиха да се откажат, ние, българските социалисти, трябва да покажем мощта си. Тази на нашата организация - Българската социалистическа партия, и тази на нашата непреходна идея!

Точно сега е време за действия, за да можем утре гордо да заявим "Ние останахме!".

Ние сме хората, за които социалистическата идея няма давност. Хората, които не напуснаха БСП. Хората, които всяка година, с крака и умове се качват на Бузлуджа, за да бъдат със своите другари. Хората, които знаят, че 135 години не са просто листове от календара на историята, а означават памет, борба, отговорност, падане, ставане, отстояване.

Ние сме тези, които заявяват, че една справедлива България е възможна, когато много други изглеждат примирени с ширещата се несправедливост и чувство на обреченост.

Това не е просто предизборен лозунг. Това е наша първостепенна политическа задача.

Справедлива България означава държава, в която трудът е защитен, доходите са достойни, а социалната система не изоставя хората. Справедливостта изисква достъпно здравеопазване и образование, които не зависят от дохода или от квартала, в който си роден. Справедлива е само онази държава, която закриля нашите общи блага от хищническия частен интерес.

Ако БСП не отстоява това, то кой би могъл да го направи? Непростимо би било отстъплението от историческата ни мисия и затова ние не ще го позволим. БСП е левицата в България. Така е било и така ще бъде, независимо от периодичните появи на всевъзможни "политически проекти". Ние сме партия, а не проект. Социалисти, а не кариеристи. Убедени, а не подчинени.

Да го докажем с мобилизация за предстоящите избори, а впоследствие с категорично и отдадено политическо усилие. Да възстановим доверието към нас чрез последователност.

Чрез завръщане към изконните ни принципи - мир, равенство, свобода, справедливост, солидарност. С кураж да признаем грешките и с волята да ги поправим.

БСП има исторически шанс благодарение на вас. Видях го в изминалата кампания. Срещнах хората, които са гръбнакът на партията в цялата страна. Тези, които не се отдадоха на отчаяние и не избраха лесния път. Които не броиха крачките, нито брошурите. Които писаха, говориха, убеждаваха. За които левицата не е временен избор, а вечен идеал. Наследство от предците ни, което да бъде завещано на децата ни.

Сега е моментът да го направим - още тази неделя, пред урните.

За да има БСП!

За да има левица в България.

За да има социална справедливост!

Защото една справедлива България не просто е възможна - тя ще дойде. А само ние можем да я доведем.