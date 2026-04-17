Хасан Адемов: Работодателите са длъжни да осигурят възможност за гласуване на работещите на 19 април

„Искаме да напомним на всички работодатели, чиито работници работят в неделя, че те са задължени съгласно Конституцията на България и Изборния кодекс, между 7 и 20 часа в деня на изборите, да организират работния процес така, че да осигурят възможност на всички да упражнят правото си на глас." Това заяви министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов. Той и изпълнителният директор на Главната инспекция по труда Екатерина Асенова, посетиха предприятие, в което работят над 500 души, а в изборния ден на работните си места за 12 часа ще бъдат над 100 души.

„Заедно с Главната инспекция по труда сме извършили близо 4000 проверки в цялата страна и сме предупредили всички работодатели да осигурят възможност хората, които са на работа в неделния ден, да могат да гласуват", отчете социалният министър.

В неделния ден ще има дежурни инспектори, които да обработват сигнали, ако постъпят такива, и веднага да сигнализират компетентните органи за възпрепятстване на конституционното право на вот, обясни Екатерина Асенова. „Целта е да няма никакви пречки пред упражняването на правото на глас", заяви тя.