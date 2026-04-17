Столичният инспекторат напомня основните правила за разходка на домашните кучета

Столичният инспекторат напомня на собствениците на домашни кучета основните правила за разходка на животните в градска среда. Спазването им е важно както за безопасността на гражданите, така и за спокойните и приятни разходки в споделените обществени места.

В паркове, градинки и междублокови пространства кучетата следва да бъдат водени на повод, като изключение се допуска единствено в специално обозначените места за свободно разхождане. За доказано агресивните кучета е задължително използването и на намордник.

Собствениците е необходимо да носят със себе си копие на ветеринарномедицинския паспорт на кучето, а то да бъде с поставен микрочип. Контролът върху животното остава ангажимент на стопанина по всяко време.

Особено важно е почистването след кучето, което е не само изискване, но и основен елемент от поддържането на чиста и приятна градска среда.

Разходките следва да се извършват само в обозначените зони, като се забранява разхождането на кучета на територията на детски площадки и учебни заведения.

При установяване на нарушения, свързани с неспазване на тези изисквания или създаване на опасност за граждани и други животни, Столичният инспекторат налага административни санкции съгласно действащото законодателство.

Отговорното поведение на стопаните е ключово за създаването на безопасна и приятна среда за всички. Освен контрол, усилията са насочени и към информиране и насърчаване на правилната грижа за домашните любимци.