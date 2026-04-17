Има 30 сигнала за схемата "глас срещу хляб". Пращат хора, наети по програми, да раздават флаери на партии по къщи

В момента, в който отиват на проверка, се появява информация, че те излизат в отпуск. Изключително „гъвкава" реакция от страна на местната власт, каза Адемов

30 сигнала са постъпили в Министерството на труда и социалната политика за използване на социалната система за предизборни цели.

„Шест от тях сме препратили към Министерството на вътрешните работи, а два сигнала към прокуратурата. Останалите са възложени на Инспектората към Министерството за проверка и предприемане на административни и наказателни мерки", обясни социалният министър Хасан Адемов. Той допълни, че най-често тези сигнали за подкрепата за най-уязвимите чрез проект „Топъл обяд", както и с хранителните продукти, които в момента се раздават. И двете мерки са финансирани по линия на европейската солидарност. Има и сигнали за случаи на използване на програмите за субсидирана заетост за агитационни цели.

„В шуменското село Вълнари, община Никола Козлево, хора на субсидирана заетост са били принуждавани от секретаря на населеното място да раздават по къщите рекламни материали – запалки, флаери и други. В момента, в който отиват контролните органи и представители на МВР – около 16 часа вчера, се появява информация, че тези лица излизат в отпуск. Изключително „гъвкава" реакция от страна на местната власт", обясни Адемов.

Той обаче беше категоричен, че мерки ще бъдат взети. Случаят е предаден на Агенцията по заетостта за проверка, а договорът по „Младежка заетост +" на съответната община вероятно ще бъде прекратен.

„По-голямата част от сигналите са от по-малки населени места. Там разследването е по-трудно, защото хората са зависими от местната власт и от препитанието си. Ние многократно сме заявявали, че изборът между хляба и бюлетината е недопустим. Тези хора не трябва да бъдат поставяни в такава ситуация", каза още социалният министър.