Намираме се на прага на нова световна икономическа криза заради войната в Иран. В България час по-скоро трябва да се погрижим за доходите на хората и за бизнеса, като се приеме широк антикризисен пакет от мерки.

Бяхме в подобна кризисна ситуация 2022 г. и тогава успяхме да подкрепим бизнеса, да увеличим доходите и пенсиите повече от инфлацията, да преведем страната през кризата и да наваксаме към средноевропейските доходи.

Нито Радев, нито Борисов могат да се справят с тази задача. Рецептата на Борисов я знаем – постна пица и обезкървяване на бизнеса. Радев ни предлага унгарска рецепта, която направи унгарските домакинства по-бедни от българските и Унгария изостана зад нас по покупателна способност, заради което и изгуби изборите. Сключеният от неговото служебно правителство договор с БОТАШ допълнително струва на българските данъкоплатци по 500 хил. долара на ден.

ЩЕ ПРЕДЛОЖИМ ШИРОК ПАКЕТ ОТ АНТИКРИЗИСНИ МЕРКИ

Още с формиране на Парламента трябва да започне обсъждането на Бюджет 2026 – не корупционната кражба на обществени средства на Пеевски и Борисов, заради която хората излязоха на площадите и свалиха марионетното правителство “Желязков”, а истински антикризисен бюджет, който ще подготви хората и бизнеса за растящите цени.

Ще предложим пакет от широки антикризисни мерки за подкрепа на доходите, подпомагане на семействата, пенсионерите и бизнеса, подобни на пакета от 2022, който беше на стойност над 2 млрд. лв. Тогава приложихме силен пакет благодарение на които заплатите и пенсиите растяха повече от инфлацията, а бизнесът не загуби своята конкурентоспособност.

На база на вече правени политики и логиката от 2022 г., може да структурираме пакета така:

1. Увеличаване на минималните пенсии над прага на бедност. През 2022 г. пенсиите бяха увеличени на 2 пъти – осъвременяване от 1 юли с 20%, вместо заложените 6,1% и от 1 октомври преизчисляване по швейцарското правило със 100% от инфлацията. Така пенсиите скочиха от 300 лв. на 467. Сега отново се нуждаем от подкрепа на възрастните хора, да не изядат доходите им нарастващите цени.

2. Компенсации на литър на бензин 95, дизел, метан и пропан бутан. През 2022 г. компенсацията беше 25 ст. на литър за всички шофьори. Такава мярка в момента би подкрепила най-уязвимите хора, които използват автомобили. Мярката доказано работи, като важи само за най-евтините горива и не обхваща премиумните бензини, които обикновено зареждат собствениците на луксозни автомобили. Това не би натежало на бюджета, тъй като се компенсира от повишените постъпления в бюджета от ДДС и акцизи заради по-високите цени на горивата.

3. Енергийни компенсации за тока за бизнеса. През 2022 г. беше въведен таван на цените на електроенергията от 200 лв. за мегаватчас, над който се даваха 100% компенсации на всички фирми, така от големите консуматори до кварталните заведения можеха да получат средства. В 25-тото Народно събрание ще предложим отново такава мярка, която беше спряна по времето на кабинета „Желязков“ и така бизнесът се оказа без подкрепа срещу високите цени на електроенергията.

4. Намаляване на ДДС за парното и топлата вода и за природния газ за битовите потребители от 20 на 9%. Това би позволило цената на отоплението на домакинствата да остане на приемливи цени и те да не почувстват шока от повишаващите се цени. Също в тази посока би проработило освобождаването от акциз на електроенергията, природния газ и метана.

5. Подпомагане на животновъдите и производителите на плодове, и зеленчуци, заради по-високата цена на торовете, и фуражите. През 2022 г. благодарение на тази мярка животновъдите и зеленчукопроизводителите бяха спасени от фалити, и съответно тяхната продукция – месо и мляко не поскъпна драстично по цялата агрохранителна верига.

6. Увеличаване на прага за регистрация на ДДС за облекчаване на малките и средни фирми. През 2022 г. той беше вдигнат от 50 хил. на 100 хил. лв. В новия парламент ще предложим той да се увеличи от 51 хил. евро на 85 хил. евро. Тази мярка би спестила време и пари за сложно счетоводство на малките и средните фирми.

7. Подкрепа на семействата с деца. През 2022 г. като част от антикризисния пакет увеличихме данъчния кредит за деца от 20 на 600 лв. за дете. В новия парламент ще предложим отстъпката от данъци за семействата да се увеличи на 600 евро. Тази мярка подпомогна да компенсиране доходите на младите семейства, които работят и внасят в хазната своите данъци.

Такъв пакет от антикризисни мерки ще гарантира, че българските потребители и бизнеса ще преминат по-леко през задаващата се икономическа криза. Ние от ПП-ДБ имаме волята да провеждаме бюджетна политика, която да връща парите, платени от хората за данъци и осигуровки, обратно в техния джоб, а не в черни касички и непрозрачни обществени разходи. Убедени сме, че колкото повече прозрачност и публичност има за на разходите на държавата, толкова по-малко ще може парите да се крадат, като се отклоняват и изтичат към избрани фирми при задкулисни договорки.