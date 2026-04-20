Подкрепа през първите 1000 дни от живота на бебето прекъсва цикъла на бедност

Фондация „Тръст за социална алтернатива“

Програма за специализирана патронажна грижа чертае пътя към национални политики за здрави деца и здрави родители

Всяко трето дете в България живее в риск от бедност или социално изключване. Това обаче не засяга само неговото детство. Гладът, бедността и социалното изключване носят дългосрочни последици за развитието му като индивид – трудност при намиране на работа, безработица, ранно раждане, влошено здраве.

Това са само част от плашещите данни от доклад на ЕК/УНИЦЕФ, озаглавен „Не/равностойно детство: Дълбоко гмуркане в детската бедност и социалното изключване в България (2022 г.).

И още –  по данни на Евростат през 2017 г. България е страната с най-висок процент деца, родени от майки под 20 години – 12,5% при средно ниво от 3,7% за ЕС 27. Ранното раждане води до отпадане от училище и навлизане в ситуация на икономическа и социална зависимост. По данни на НСИ, например, през 2020 г. са родени 2897 деца от момичета на възраст до 18 години.

Всичко това е ясен сигнал към обществото – младите майки в риск имат нужда от целенасочена подкрепа и то навреме.

Решението: помощ, която идва у дома

Стъпка в тази посока прави фондация „Тръст за социална алтернатива“ - чрез свой проект, който се изпълнява от 2016 г. насам. Става въпрос за целенасочена програма за патронажна грижа, подпомагаща млади майки и техните деца, които живеят в бедност. Проектът е адаптиран от САЩ, с оригинално заглавие Nurse-Family Partnership (NFP), „Заедно - здраво бебе, здраво бъдеще“ на български език. Зад него стоят  45 години опит и изследвания, които показват значително подобряване на здравето и живота на засегнати от социално-икономически неравенства жени, които са станали майки за първи пъти и техните деца. Моделът е разработен от Дейвид Олдс, професор по педиатрия и обществено здраве в Университета в Денвър, Колорадо.

Патронажната услуга „Заедно - здраво бебе, здраво бъдеще“ включва индивидуални посещения на обучени патронажни сестри в домовете на записаните в програмата потребители. Визитите започват в началото на бременността (със записване не по-късно от 28-та гестационна седмица) и приключват, когато детето навърши 2 години. Услугата има за цел да подобри пренаталното и майчиното здраве, здравето и развитието на детето и икономическата независимост на семейството.

Доказан модел с резултати по целия свят

Във всички държави, в които се изпълнява, програмата „Заедно - здраво бебе, здраво бъдеще“ е приета от националните здравни и социални системи и се прилага чрез различни правителствени институции в първите 1000 дни за всяко дете. Поддържането на такъв модел на подкрепа в България има огромен икономически смисъл, тъй като тя има потенциал да насочва ограничени ресурси към тези, които са най-застрашени и биха имали най-голяма полза от нея – за по-добро здраве и по-добър достъп до здравни грижи и социална подкрепа за отделните лица, както и за по-добро майчино и детско здравеопазване в по-широк план. Това е нещо изключително важно за България, където обикновено ресурсът не достига за всички.

Освен в България, в момента програмата се прилага в Австралия, Канада, Англия, Северна Ирландия, Норвегия, Шотландия и САЩ. Във всички държави се доказва едни и същ  дълготраен и устойчив ефект: подобрени здравни показатели на бременните и децата, намаляване на детската смъртност, повишаване на образователните постижения, по-малко злополуки и наранявания сред децата, по-малко случаи на малтретиране и неглижиране на деца, по-дълги интервали между бременностите, повишена заетост сред майките; по-малка вероятност за участие в престъпни дейности (за деца и майки) и понижена степен на използване на социални помощи.

Какво показват резултатите в България

От началото на теренната работа, която в София стартира в края на 2016 г. (а в Пловдив две години по-късно), програмата „Заедно - здраво бебе, здраво бъдеще“ в България достига до над 550 млади (предимно в тийнейджърска възраст) майки, които раждат за първи път, и до техните семейства – смесица от етнически българи, турци и роми.

Първоначалната оценка на този модел на патронажна грижа в България показва обещаващи резултати. През 2022 и 2023 г. Университетът в Утрехт и агенция “Алфа Рисърч” проведоха оценка на резултатите от програмата.

Показателите, свързани с ранното учене и потенциалното му въздействие върху здравето на майката и детето, развитието и образованието, са обещаващи. След сравнение с контролните групи, участвали в проучването, децата на майки, участвали в програмата, имат значително по-висок резултат в няколко области на детското развитие, измерени чрез специализиран инструмент (ASQ-3 и ASQ:SE). Това в дългосрочен план означава по-добра училищна готовност и образователни постижения.

Майките от програмата демонстрират подобрени знания, нагласи и практики по отношение на стимулиране на ранното учене. Изключително важен клиничен резултат с въздействие върху цялостното детско здраве и развитие е констатацията, че майките, участващи в програмата, са кърмили първото си дете поне 1 месец по-дълго. Също така, участващите в програмата майки демонстрират по-добри познания за методите на контрацепция.

Защо ранната подкрепа има най-голям ефект

Всичко това доказва още веднъж това, в което експертите са категорични: първите 1000 дни от живота – от бременността до 2-годишна възраст – са най-важният период за развитието на едно дете. Инвестициите именно тогава имат най-голяма възвръщаемост. Международни изследвания показват, че целенасочените услуги за ранно детско развитие са много по-ефективни от общите социални мерки – особено когато са насочени към най-уязвимите семейства.

С други думи – когато помощта стигне до точните хора в точния момент, тя променя не просто отделни животи, а цели поколения.

Какво следва: шанс за национална политика

Днес тази услуга в България достига до ограничен брой семейства. Но резултатите ясно показват, че тя има потенциал за много по-голямо въздействие. Затова целта на „Тръста за социална алтернатива“ е този доказано ефективен модел да стане част от национална политика.

В бъдеща национална програма за патронажна грижа подобен тип услуга може да се развие като интензивна, целенасочена подкрепа за най-уязвимите семейства – тези, които имат най-голяма нужда и за които ранната помощ може да направи най-голяма разлика. Това не означава подкрепа за всички по един и същи начин, а умно насочване на ресурсите там, където ефектът е най-голям – към младите майки в риск и техните деца.

Защото понякога една навременна подкрепа – разговор, съвет, посещение – е достатъчна, за да промени цял живот.

Фондация „Тръст за социална алтернатива“
