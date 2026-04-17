Дечев откри нова лаборатория за проби на пияни и дрогирани шофьори (снимки)

Очакванията са с нея резултатите да излизат по-бързо

Първата регионална лаборатория към областна дирекция на МВР беше открита днес от министъра на вътрешните работи Емил Дечев. На церемонията присъстваха заместник-министър Калоян Милтенов, ръководителят на Окръжна прокуратура – Плевен Венцислав Фердинандов, административният ръководител на Районна прокуратура – Плевен Владимир Радоев, както и ръководители на районни управления и сектори в ОДМВР. Това съобщиха от МВР.

По думите на министъра лабораторията ще има ключова роля за ускоряване на експертизите по досъдебните производства. Основната ѝ задача е бързо и надеждно да установява употреба на алкохол или наркотични вещества от водачи на МПС и други лица. Очаква се новото звено да облекчи работата и на останалите дирекции в страната. Министър Дечев подчерта, че проектът е резултат от приемственост между няколко правителства и е пример за последователна работа в полза на обществото.

Лабораторията е оборудвана с модерна апаратура, която позволява извършване на висококачествени експертизи и по-бързи резултати по разследванията. Ще се прилагат съвременни методи като газова хроматография с масспектрометрия и твърдофазна екстракция. Те осигуряват точен анализ дори при много ниски концентрации на вещества. Проектът се финансира от Фонда за безопасност на движението на стойност 2 506 429,50 евро. Предвижда се изграждането на още три лаборатории – в областните дирекции на МВР в Бургас, Варна и Пловдив.

До момента в страната функционираха четири подобни лаборатории – две в системата на МВР (в НИК и МИ) и две към Министерството на здравеопазването (ВМА – София и ВМА – Варна). Още през 2023 г. са предприети действия за изграждането на четири нови химико-токсикологични лаборатории. Процесът се реализира съвместно от Главна дирекция „Национална полиция", Националния институт по криминалистика, Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности", съответните областни дирекции на вътрешното министерство и ВМА.

Новата лаборатория бе открита от вътрешния министър Емил Дечев. СНИММИ: МВР

