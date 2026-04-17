Йотова удостои с ордени дейци от областта на науката и образованието

Президентът Илияна Йотова удостои акад. Чавдар Руменин, проф. д-р Йорданка Узунова и проф. Георги Тодоров с ордени „Св. св. Кирил и Методий“ на церемонията в Гербовата зала на президентството, съобщи БТА.

С орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие бяха наградени акад. Чавдар Руменин за заслуги в областта на науката и технологиите и проф. д-р Йорданка Узунова за принос в развитието на медицинската наука и практика, а с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен беше награден проф. Георги Тодоров за заслуги в образованието и науката.

Във времената на високите технологии и бума на социалните мрежи, на нарастващите страхове, че машината ще замести човека, вие сте учен със световна слава, който казва, че науката зависи в своето развитие от развитието на човека, личността, амбицията и упорството му, обърна се президентът Йотова към акад. Чавдар Руменин. По думите й България има силни и дълги традиции в областта на високите технологии.

Новите методи, които въведохте в областта на диагностиката и оперативната дейност, спасяват много хора и ги карат да се чувстват пълноценни и със самочувствие, каза президентът Йотова пред проф. д-р Йорданка Узунова. Президентът определи медицината като най-хуманната професия.

Вие сте опровержение на твърдението, че да правиш наука в университет означава да я затвориш в аудиториите, каза президентът пред проф. Георги Тодоров. Резултатите от вашите научни търсения се превръщат в практически знания, насочени към развитието на индустрията и икономиката, отбеляза Йотова.