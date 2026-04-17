Пари, листа с имена и амфетамини откриха при акация в Лом

Камелия Александрова

Листа с изписани имена на лица и цифри срещу тях, парична сума и амфетамини са открити на частен адрес при полицейска акция в Лом. Обитателят на жилището е задържан.

На 16.04.2026 г. при направено претърсване в частен дом в крайдунавския град, обитаван от 39-годишен местен жител, са намерени и иззети листа с изписани имена на лица и цифри срещу тях, парична сума в размер от 300 евро, запис на заповед и 4 мобилни телефона. В апартамента са открити още електронна везна и 12 хартиени свивки, съдържащи бяло прахообразно вещество, с тегло 47,74 грама, което при направения полеви наркотест реагира на метамфетамин. Иззет е и патрон без необходимото разрешително. На обитателя на имота е наложено задържане до 24 часа.
По случая са образувани досъдебно производство.

