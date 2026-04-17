Институциите на ЕС се насочват към европейски доставчици на облачни услуги

Институциите на ЕС ще преминат към работа с европейски доставчици на облачни услуги, след като днес Европейската комисия обяви възлагането на обществена поръчка на четири европейски дружества. Тя е на стойност 180 милиона евро, за период от шест години, се посочва в съобщение на Комисията. В края на март ЕК потвърди, че сървъри извън ЕС, използвани от европейските институции, са били пробити от хакери.

Избраните в обществената поръчка дружества са "Пост телеком" (Люксембург), "СтакИТ" (Германия), "Скейлуей" (Франция) и "Проксимюс" (Белгия). Тази тръжна процедура е част от цялостните усилия на Комисията да подобри своя суверенитет, като повиши стратегическия контрол върху ключовите технологии и инфраструктура, пише в съобщението.

ЕК уточнява, че избягва прекомерната зависимост от един-единствен доставчик. Избраните доставчици са дали уверения, че страни извън ЕС ще имат ограничен достъп до използваните технологии и предоставяните услуги, съобщава БТА.