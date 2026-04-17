КЕВР: „Топлофикация София“ трябва да компенсира над 6000 абонати заради нарушено топлоподаване

В едномесечен срок „Топлофикация София“ ЕАД трябва да определи дължимата неустойка за 6197 свои клиенти, останали без парно и топла вода за повече от 48 часа след възникналите аварии на мрежата през периода декември 2025 - януари 2026 г. След този срок дружеството трябва в рамките на 7 дни да извърши плащания/компенсации към клиентите на засегнатите 164 абонатни станции. Това реши днес Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) на заседание, на което беше одобрен доклада от извънредната проверка на „Топлофикация София“ ЕАД, разпоредена от председателя на енергийния регулатор Пламен Младеновски във връзка със сигнал от омбудсмана за аварийни спирания на отоплението и горещото водоснабдяване в столичния град.

Съгласно дадените задължителни писмени разпореждания „Топлофикация София“ ЕАД следва в указания 30-дневен срок да изчисли индивидуален размер на неустойката въз основа на недоставената топлинна енергия за периода на закъснението след 48-ия час на всеки клиент, останал без топлоподаване по вина на дружеството. Установено е, че преобладаваща част от потърпевшите /5473 клиенти в ж.к. „Люлин-6“/ са били с прекъснато топлоподаване за период от 50 часа и те ще бъдат обезщетени за периода на закъснение от 2 часа, докато при 222 клиенти в ж.к.“Младост-3“ аварията е отстранена в рамките на 125 часа със закъснение от 77 часа, съобщиха от КЕВР. 369 клиенти в ж.к.“Дианабад“ ще бъдат компенсирани за закъснение от 56 часа, тъй като ремонтните дейности там са продължили 104 часа. С 29 часа е сросрочено отстраняването на авария, оставила без парно и топла вода 133 потребители в кв. „Полигона“ за период от 77 часа.

В рамките на извънредната проверка проверяващият екип е установил, че в посочените случаи, засегнали 6197 клиенти, е констатирано нарушение на издадените лицензии на „Топлофикация София“ ЕАД за производство на топлинна, на топлинна и електрическа енергия и за пренос на топлинна енергия, не са спазени и разпоредби от Общите условия на дружеството. Съгласно условията обезщетение не се дължи, ако аварията е отстранена в рамките до 48 часа. След този срок на всички засегнати потребители се дължат компенсации/обезщетения в размера на недоставената им топлинна енергия за периода на закъснението. Количеството на недоставената топлинна енергия се изчислява въз основа на усреднени стойности на доставената енергия в съответната абонатна станция за предходен период при аналогични условия и режим на топлоподаване, посочват от енергийния регулатор.

Изплащането на компенсациите ще се извърши по начина, по който клиентите заплащат консумираната от тях топлинна енергия, без да се изискват действия от тяхна страна. След извършване на плащанията „Топлофикация София“ ЕАД трябва да представи в КЕВР доказателства за предприетите действия, вкл. имена и адреси на клиентите, продължителност на времето с нарушено качество на топлоподаването, размер и методика на изчисляване на определената неустойка.

Решението на Комисията за изплащане на неустойки е пореден пример за действия на регулатора в изпълнение на неговата мисия да гарантира правата и интересите на потребителите в отношенията им с дружества - монополисти. Към момента на проверката е установено, че „Топлофикация София“ ЕАД не е изпълнила задължението си да изплати неустойки на засегнатите клиенти, което е нарушение на Общите условия, а те са неразделна част от издадената на дружеството лицензия. В тази връзка, съгласно чл. 201, ал. 1, т. 3 от ЗЕ, даденото от регулатора задължително писмено разпореждане за предприемане на задължителни действия в определен срок е принудителна административна мярка по отношение на „Топлофикация София“ ЕАД с цел отстраняване на вредните последици от извършеното нарушение, посочват още от КЕВР.