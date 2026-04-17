Пламна автоморга до Пловдив, има изгорели коли и постройки (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Струпаните стари масла и горива улесняват пожара

Черен гъст дим се вие на Околовръстното шосе на Пловдив близо до "Кукленско шосе", алармират водачи.

"24 часа" узна, че гори автоморга за стари коли. Вижда се от всички страни как се стеле черният дим, разнасян от вятъра както към Пловдив, така и към близките населени места като Браниполе, Брестник и Белащица.

Има изгорели автомобили, както и постройки.

Пожарът е голям, тъй като освен стари коли в автоморгата има и струпани гуми, масла и горива. Ситуацията към момента е непроменена. Причините за пожара тепърва ще се изясняват.

На място са изпратени 4 екипа от пожарната.