ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Пламна автоморга до Пловдив, има изгорели коли и постройки (Видео, снимки)

Черният пушек се вижда от всички страни.

Струпаните стари масла и горива улесняват пожара

Черен гъст дим се вие на Околовръстното шосе на Пловдив близо до "Кукленско шосе", алармират водачи.

"24 часа" узна, че гори автоморга за стари коли. Вижда се от всички страни как се стеле черният дим, разнасян от вятъра както към Пловдив, така и към близките населени места като Браниполе, Брестник и Белащица. 

Има изгорели автомобили, както и постройки.

Пожарът е голям, тъй като освен стари коли в автоморгата има и струпани гуми, масла и горива. Ситуацията към момента е непроменена. Причините за пожара тепърва ще се изясняват.

На място са изпратени 4 екипа от пожарната.

Освен коли горят и постройки в автоморката.
Освен коли горят и постройки в автоморката. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
В автоморгата има масла и горива, които улесняват пожара.
В автоморгата има масла и горива, които улесняват пожара.
Изпепелени са автомобили.
Изпепелени са автомобили.

Черният пушек се вижда от всички страни.
Освен коли горят и постройки в автоморката.
В автоморгата има масла и горива, които улесняват пожара.
Изпепелени са автомобили.
Коли горят в автоморга в Пловдив.
Черният пушек се вижда от всички страни.
Освен коли горят и постройки в автоморката.
В автоморгата има масла и горива, които улесняват пожара.
Изпепелени са автомобили.
Коли горят в автоморга в Пловдив.
Черният пушек се вижда от всички страни.
Освен коли горят и постройки в автоморката.
В автоморгата има масла и горива, които улесняват пожара.
Изпепелени са автомобили.
Коли горят в автоморга в Пловдив.

Четете още

Още от Регионални

Водещи социолози: Нерви за всеки глас на 19 април, неясно правителство после (Видео)