Нова детска градина - част от цял образователен комплекс, който проектирахме и започнахме по време на последния ми кметски мандат, беше открита днес в кв. Манастирски ливади – запад. Това пише в публикация във Фейсбук Йорданка Фандъкова.

Ето какво още пише тя:

✅ Училище, детска градина, прекрасна актова зала, спортна зала, кухня с най-съвременно оборудване, модерна библиотека, спортни и детски площадки, подземен паркинг - всичко това, събрано на терена на пустеещата от години недостроена сграда на Фонд "13 века България".

Този резултат стана възможен благодарение усилията на много хора в продължение на няколко години:

✅ инициативата на гражданите от квартала;

✅ успешните преговори с членовете на ръководството на Фонда и подкрепата на тогавашното ръководство на Министерството на културата;

✅ Решението на правителството на Бойко Борисов за прехвърлянето на терена;

✅ Подкрепата на Столичен общински съвет;

➡ Ясна цел, последователни усилия, диалог - така постигах резултати за София заедно с моя екип. Така отворихме пътя за работа по проекта.

🙏Благодаря на тогавашния гл. архитект на СО - арх. Здравков и арх. Димчо Тилев от студио "Тилев архитекти", които постигнаха немислимото - на малък терен да изпълнят всичките ми изисквания и да съберат всички обекти от комплекса и то в модерна и функционална сграда.

🟢 Осигурих средствата и дадох задачата на тогавашния районен кмет - Теодор Петков: събаряне на изоставения строеж и старт на изграждането. Благодаря на него и строителите за чудесната работа!

Поздравления за сегашния кмет - арх. Клинков, че пое щафетата и довърши комплекса!

🟢 88 деца ще имат място в новата детска градина от следващата седмица, а учениците ще прекрачат прага на новото училище на 15 септември.

Огромно е удовлетворението ми от резултатите от работата, която свършихме.

Желая успехи на директорката на 37-ма детска градина - госпожа Петрова и нейния екип и много радост на децата и техните родители! ❤