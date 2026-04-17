"Галъп": Радев води с 10% пред Борисов, ПП-ДБ и ДПС почти равни

В заключителния етап на предизборната кампания „Прогресивна България" консолидира двуцифрена преднина спрямо ГЕРБ-СДС. Доколко регистрираната преднина, която беше доста волатилна от началото на кампанията, ще се възпроизведе или промени в изборния ден, е изцяло в зависимост от избирателната активност в неделя, т.е. – от дела на гражданите, които реално ще упражнят правото си на глас.

Очертаващата се парламентарна конфигурация е „5 + 1" – със сигурност пет политически субекта получават парламентарно представителство, но има висока вероятност за включването и на шести. Декларираната готовност за участие в изборите в периода на проучването е между 3 100 000 и 3 200 000 избиратели. Това сочат данните от национално представително проучване на „Галъп Интернешънъл Болкан", проведено в периода 8-16 април 2026 г. (вж. по-долу паспорта на изследването). Регистрираните нива на подкрепа се отнасят за периода 8-16 април 2026 г., когато е извършено проучването на терен, а не са прогноза за резултатите от изборите на 19 април 2026 г.

Първи сред твърдо решилите за кого ще гласуват към 16 април са „Прогресивна България" с подкрепа от 30,7%, а втори – ГЕРБ-СДС с 20,4%.

На трета позиция сред избирателите с формирано решение за вот се нареждат ПП-ДБ с 10,4%. В настоящия политически контекст формацията разполага с потенциал за допълнителна мобилизация в изборния ден и увеличаване на отчетената в навечерието на изборите подкрепа.

Четвъртото място заема ДПС с 10,2%. При тази политическа сила традиционно се наблюдава мобилизация в деня на вота, което предполага възможност за надграждане на текущото равнище на подкрепа.

Петият сигурен участник в следващото Народно събрание е партия „Възраждане", която отчита умерено нарастване на подкрепата до 6,6%. Тази динамика може да се интерпретира в контекста на по-ясното ѝ политическо позициониране спрямо „Прогресивна България".

Съществува вероятност и шеста политическа сила да премине изборната бариера и да получи парламентарно представителство. Най-близо до този праг са „БСП–Обединена левица" с 3,9%, но „Сияние" също има шанс с 3,1%.

Под изборния праг в периода на проучването остават следните формации: ИТН (2,9%), МЕЧ (2,8%), „Величие" (1,9%), АПС (1,0%) и „Синя България" (0,8%).

ПАСПОРТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО:

Метод на регистрация на данните: Стандартизирано персонално интервю тип face-to-face с регистрация на данни чрез таблети (TAPI – Tablet-assisted personal interviewing).

Обем на извадката: 803 интервюта с пълнолетни граждани на България.

Метод на формиране на извадката: Квотна извадка, формирана по признаците възраст, пол, образование и тип на населеното място.

Теренна дейност: 8 април 2026 г. – 16 април 2026 г.

Представителност: Национално представително за пълнолетното население на страната. Проучването възпроизвежда структурата на населението по следните демографски признаци: пол, възраст, образование, тип населено място. Максималната статистическа грешка е ±3,3% за 50% дял за основната извадка при 95% гаранционна вероятност.

Изследването е част от независимата изследователска програма на „Галъп Интернешънъл Болкан" и е финансирано със собствени средства.