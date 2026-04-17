Община Русе ще освети Пантеона на възрожденците по повод Световния ден на хемофилията

Община Русе ще се включи в отбелязването на Световния ден на хемофилията – 17 април, като освети в червено Пантеона на възрожденците. Инициативата е част от международната кампания „Light It Up Red", която цели да привлече общественото внимание към хората, засегнати от нарушения в кръвосъсирването. Световният ден на хемофилията се отбелязва ежегодно на 17 април по инициатива на международната общност на хората с нарушения на кръвосъсирването.

В рамките на кампанията „Light It Up Red" емблематични сгради и забележителности по целия свят се осветяват в червено в знак на съпричастност към хората, живеещи с хемофилия и други редки коагулопатии. През последните години инициативата набира все по-голяма популярност, като през 2025 г. беше поставен рекорд с над 130 осветени обекта по света. Сред тях са Ниагарският водопад, Операта в Сидни, Колизеумът в Рим, сградата на Националния дворец на културата в София, Българската телеграфна агенция, Параклис-мавзолеят „Свети Георги Победоносец" в Плевен, Бургаският мост и други знакови локации.

Осветяването на знакови сгради в червено има за цел да повиши информираността за наследствените нарушения на кръвосъсирването и да насърчи по-доброто разбиране на проблемите, пред които са изправени засегнатите хора и техните семейства. Инициативата поставя акцент върху необходимостта от навременна диагностика, достъп до лечение и адекватни грижи за мъже, жени и деца, живеещи с тези редки заболявания.