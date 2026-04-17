Патриарх Даниил отслужи света литургия в храма „Св. Богородица - Живоприемни източник“

На днешния Светли петък българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отслужи света литургия в храма „Св. Богородица - Живоприемни източник“, който се намира в столичния квартал "Подуене", и отбелязва своя храмов празник.

В петъка на Светлата (следвеликденска) седмица се почита празникът Живоприемен източник в чест на света Богородица. Той е установен, за да не остане непочетена по време на пасхалните дни и тази, която стана майка на въплътилия се Божи Син - възкръсналия Спасител на света.

На литургията монах Макарий беше ръкоположен и стана йеродякон. Той е от Шияковския манастир до Костинброд в Софийската епархия.

Без свещенодействията няма спасение, Бог установи свещенството в църквата, за да могат епископите, свещениците, дяконите да продължат неговото служение за спасението на човешкия род, каза патриарх Даниил. Той постави въпроса - как ще се простят нашите грехове, ако най-напред не се кръстим с вяра, ако не се изповядваме, ако не изповядваме тези грехове, ако не приемаме пречистите тяло и кръв Христови.

За да се извършват тези тайнства, и за да отправя свещенството молитви, и да ходатайства пред Бога, Господ установи в своята църква благодатното свещенство, каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, цитиран от БТА.

Той отбеляза, че монах Макарий ще получи благодатта на Светия Дух, за да извършва йеродяконската служба, която е да се подпомага свещеникът по време на богослуженията и на извършване на тайнствата, като призовава верния народ и въздига молитвите на вярващите към Бога. За да се случва това, молитвата следва да се издига от чисто сърце - да се пази тайнството на вярата, винаги с покаяние, със страх Божий и с благоговение да се пристъпва към богослужение, особено при извършаване на светата литургия, поясни патриарх Даниил.

Софийският храм „Св. Богородица - Живоприемни източник“ е построен през 1882 г. и през всички години на своето съществуване е бил място за утеха и съборна молитва на миряните от квартала, отбелязват от Софийската митрополия.